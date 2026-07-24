Более 700 административных дел возбудили в Казахстане по фактам организации проституции

В Казахстане продолжается работа по пресечению фактов предоставления помещений для занятия проституцией, оказания услуг сексуального характера и сводничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала года органы внутренних дел зарегистрировали 758 административных дел. Об этом сообщил начальник Третьего управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Самат Кусетов на круглом столе в СЦК.

По его словам, по выявленным фактам назначены административные взыскания. Общая сумма наложенных штрафов превысила 213 млн тенге.

— Продолжена работа по пресечению фактов предоставления помещений заведомо для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера или сводничества, — отметил представитель МВД.

Он добавил, что правоохранительные органы также принимают комплексные меры по профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми, и совершенствуют взаимодействие с государственными органами и международными организациями.

Ранее организаторам «КыздарНет» вынесли приговор. Речь идет о сайте, который занимался пособничеством в организации проституции.