11:05, 25 Октябрь 2021 | GMT +6
Более 70% жителей ВКО полностью привиты от коронавируса
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Более 70% жителей Восточно-Казахстанской области привиты двумя компонентами вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным акимата ВКО, по состоянию на 25 октября 83,2% населения региона привиты первым компонентом вакцины. Полностью прошли процедуру вакцинации 72,3%.
«В области по числу привитых двумя компонентами вакцины лидируют Урджарский район – 95,3%, Бескарагайский – 94,4% из Зайсанский – 92,7%.
На последних местах город Усть-Каменогорск – 62,6%, Глубоковский – 61,8% и Шемонаихинский (55,9%) районы», – говорится в сообщении.
Отметим, за последние сутки в Восточно-Казахстанской области выявлено 102 человека с коронавирусной инфекцией.