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    11:05, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 70% жителей ВКО полностью привиты от коронавируса

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Более 70% жителей Восточно-Казахстанской области привиты двумя компонентами вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата ВКО, по состоянию на 25 октября 83,2% населения региона привиты первым компонентом вакцины. Полностью прошли процедуру вакцинации 72,3%.

    «В области по числу привитых двумя компонентами вакцины лидируют Урджарский район – 95,3%, Бескарагайский – 94,4% из Зайсанский – 92,7%.

    На последних местах город Усть-Каменогорск – 62,6%, Глубоковский – 61,8% и Шемонаихинский (55,9%) районы», – говорится в сообщении.

    Отметим, за последние сутки в Восточно-Казахстанской области выявлено 102 человека с коронавирусной инфекцией.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Восточно-Казахстанская область
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