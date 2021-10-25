Более 70% жителей ВКО полностью привиты от коронавируса

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Более 70% жителей Восточно-Казахстанской области привиты двумя компонентами вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата ВКО, по состоянию на 25 октября 83,2% населения региона привиты первым компонентом вакцины. Полностью прошли процедуру вакцинации 72,3%.

«В области по числу привитых двумя компонентами вакцины лидируют Урджарский район – 95,3%, Бескарагайский – 94,4% из Зайсанский – 92,7%.

На последних местах город Усть-Каменогорск – 62,6%, Глубоковский – 61,8% и Шемонаихинский (55,9%) районы», – говорится в сообщении.

Отметим, за последние сутки в Восточно-Казахстанской области выявлено 102 человека с коронавирусной инфекцией.