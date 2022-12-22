Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Более 70 земельных участков незаконно выдали в Петропавловске

22 Декабря 2022, 22:12
Более 70 земельных участков незаконно выдали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году выявили 170 земельных участков, выданных с нарушениями или неиспользуемых по целевому назначению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с населением аким города Руслан Анбаев сообщил, что такие участки изымают. В том числе 61 – из-за длительного неиспользования по целевому назначению, 35 - по факту самовольного занятия участка, находящегося в государственной собственности и 74 – вызвали вопросы в законности их предоставления.

«Есть факты неиспользования участков и в 173 садоводческих товариществах. По итогу ревизии в государственную собственность возвратили и выдали новым владельцам 122 участка, на рассмотрении в суде находятся 12 материалов, 404 участка поставили на учет как бесхозные», - проинформировал Р.Анбаев.

Аким города добавил, что планируется проведение проверок на нецелевое использование дачных участков.


Новости по теме
Свыше 500 тысяч га земель возвращено пайщикам -  Генпрокуратура
Теги:
Читайте также
Есть ли специфичные симптомы у свиного гриппа, сообщили санврачи СКО
Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана
Предложения по благоустройству города ждут в акимате Петропавловска
Через четверть века заменили лифты в многоэтажках Петропавловска
Парня с девушкой из Петропавловска осудили за рекламу наркотиков в Акмолинской области
Около двух млрд тенге субсидий выплатили перевозчикам в Петропавловске
Четыре миллиарда тенге выделят на ремонт дорог в Петропавловске в 2023 году
Более двух тысяч участков предоставят под ИЖС в Петропавловске
Новости партнеров
Популярное
1 Средства на реализацию стратегических программ выделяются слишком долго – Олжас Худайбергенов
2 Республиканские трассы закрыли в трех регионах Казахстана
3 25 молодых семей Жамбылской области обеспечили жильем
4 Лучших представителей молодежи отметили в Жамбылской области
5 Чего может коснуться налог на роскошь - Алибек Куантыров

Лента новостей