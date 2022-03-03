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Более 70% зданий военкоматов нуждаются в капитальном ремонте

3 Марта 2022 12:40
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Более 70% зданий военкоматов нуждаются в капитальном ремонте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно состояния инфраструктуры местных органов военного управления (МОВУ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По итогам оценки состояния зданий МОВУ, Министерство обороны отмечает необходимость капитального ремонта большинства из них (более 70%), которые были построены еще в 60–80-е годы. В настоящее время численность МОВУ составляет 212, размещенных в 202 административных зданиях, в том числе 10 управлений по делам обороны находятся в одном здании с департаментами по делам обороны, из которых: 176 зданий состоят на балансе Министерства обороны; 20 зданий – на балансе местных исполнительных органов (далее – МИО); 6 зданий – на балансе других учреждений (на праве аренды). По информации Министерства обороны, на сегодняшний день производятся расчеты и формируется соответствующая бюджетная заявка на выделение финансирования для разработки проектно-сметной документации капитальных ремонтов зданий МОВУ, находящихся на их балансе», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, с целью изыскания иных источников финансирования Министерством обороны совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатывается вопрос направления денежных средств, получаемых от реализации неиспользуемого военного имущества, для дальнейшего развития инфраструктуры МОВУ в рамках государственно-частного партнерства.

«Обеспечение МОВУ оборудованными призывными (сборными) пунктами, их содержание, снабжение медикаментами, инструментарием, автотранспортом, средствами связи и охраны, а также противопожарным, медицинским и хозяйственным имуществом возлагается согласно пункту 3 статьи 27 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» на местные исполнительные органы (МИО). Для практической реализации указанной нормы в течение 2021 года Министерством обороны на баланс МИО передано 92 административных здания призывных пункта. Передачу в установленном порядке оставшихся зданий планируется завершить до конца 2024 года», - заключил зампремьера.


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#Правительство РК   #Армия   #Вооруженные силы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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