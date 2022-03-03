Более 70% зданий военкоматов нуждаются в капитальном ремонте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно состояния инфраструктуры местных органов военного управления (МОВУ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам оценки состояния зданий МОВУ, Министерство обороны отмечает необходимость капитального ремонта большинства из них (более 70%), которые были построены еще в 60–80-е годы. В настоящее время численность МОВУ составляет 212, размещенных в 202 административных зданиях, в том числе 10 управлений по делам обороны находятся в одном здании с департаментами по делам обороны, из которых: 176 зданий состоят на балансе Министерства обороны; 20 зданий – на балансе местных исполнительных органов (далее – МИО); 6 зданий – на балансе других учреждений (на праве аренды). По информации Министерства обороны, на сегодняшний день производятся расчеты и формируется соответствующая бюджетная заявка на выделение финансирования для разработки проектно-сметной документации капитальных ремонтов зданий МОВУ, находящихся на их балансе», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, с целью изыскания иных источников финансирования Министерством обороны совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатывается вопрос направления денежных средств, получаемых от реализации неиспользуемого военного имущества, для дальнейшего развития инфраструктуры МОВУ в рамках государственно-частного партнерства.

«Обеспечение МОВУ оборудованными призывными (сборными) пунктами, их содержание, снабжение медикаментами, инструментарием, автотранспортом, средствами связи и охраны, а также противопожарным, медицинским и хозяйственным имуществом возлагается согласно пункту 3 статьи 27 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» на местные исполнительные органы (МИО). Для практической реализации указанной нормы в течение 2021 года Министерством обороны на баланс МИО передано 92 административных здания призывных пункта. Передачу в установленном порядке оставшихся зданий планируется завершить до конца 2024 года», - заключил зампремьера.