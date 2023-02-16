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Более 70 заявок поступило на сайт «Bala Qorgau» с начала года

16 Февраля 2023, 18:05
Более 70 заявок поступило на сайт «Bala Qorgau» с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученики, которые столкнулись с различными проблемами, могут обратиться за консультацией, отсканировав QR-код на информационном стенде «Bala Qorgau». Стенд с QR-кодом размещен в около семи тысячах школах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Министерства просвещения в Instagram.

На специальном сайте ученики могут ознакомиться с заранее подготовленными советами для решения той или иной ситуации, а также задать свои вопросы. Специалисты окажут помощь посредством чата и sms-сообщений. Конфиденциальность любого обратившегося гарантирована.

«С начала этого года на сайт поступило более 70 заявок, большая часть от детей. Они обращались по поводу недопонимания в семье со стороны родителей, детской любви, конфликтных отношений с ровесниками и друзьями. Мы своевременно реагируем на каждый вопрос. Для консультации школьников из регионов работают региональные специалисты», — поделилась эксперт совета Комитета по защите прав детей, Эльмира Кадымова.

Помощь профессионалов в проблемных ситуациях могут получить не только дети, но и взрослые. Сайт «Bala Qorgau» способствует повышению правовой грамотности школьников и их родителей.


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