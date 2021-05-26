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    17:45, 26 Май 2021 | GMT +6

    Более 70 выпускников попали в полицию после "последнего звонка" в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области более 70 подростков после «последнего звонка» доставили в полицию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В целях профилактики правонарушений и преступлений, а также во избежание вовлечения несовершеннолетних в преступную среду 25 мая во всех школах Жамбылской области во время мероприятий, посвященных последнему звонку, сотрудники полиции усилили плотность нарядов патрульной службы в местах массового скопления молодежи и местах купания.

    Чтобы избежать нарушений общественного порядка, в том числе, дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников школ, были созданы оперативные штабы.

    «Все мероприятия, посвященные последнему звонку, были организованы на открытом воздухе с соблюдением всеми приглашенными социальной дистанции, масочного режима и использования антисептиков. В празднике приняли участие по одному родителю каждого выпускника. Празднование в кафе и ресторанах либо проведение подобных мероприятий при скоплении большого количества приглашенных запрещено. Не стоит забывать, что город Тараз в красной зоне, в этой связи все увеселительные заведения находились под пристальным вниманием правоохранительных органов», – отметил старший инспектор по особым поручениям Группы ювенальной полиции УМПС области Куанышбек Калжанов.

    Во всех школах области в преддверии праздника прошли родительские собрания, направленные на недопущение правонарушений среди несовершеннолетних и усиление внимания за досугом подростков.

    В ходе рейдов мобильных групп в органы внутренних дел было доставлено 72 несовершеннолетних, привлечено к административной ответственности 76 родителей и иных законных представителей.

    «Только за допущение несовершеннолетних в увеселительные заведения в ночное время привлечено два владельца кафе-баров. Два хозяина магазина понесли административную ответственность за нарушение законодательства РК о правилах реализации алкогольной продукции. 71 родитель привлечен за нахождение их несовершеннолетних детей в развлекательных заведениях и вне жилища в ночное время. Установлен один факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В целом, мероприятия по области прошли без происшествий. Фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия установлено не было», – резюмировал Куанышбек Калжанов.


    Теги:
    Жамбылская область Правоохранительные органы
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