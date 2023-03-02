Более 70 тысяч нарушителей ПДД наказали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об итогах проведенного по Казахстану оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» рассказали в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Профилактика дорожно-транспортных происшествий является одной из важнейших и благородных задач, стоящих перед государством, пренебрежение которыми влечет за собой значительный процент смертности и иные тяжкие последствия. В связи с этим на территории страны в период с 20 по 24 февраля проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», с привлечением заинтересованных государственных органов, СМИ и общественности. Было задействовано свыше 8 тысяч сотрудников полиции, в том числе около 3 тысяч автопатрулей», - сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова на пресс-конференции в СЦК.

Как проинформировала спикер, к административной ответственности привлечены более 74 тысяч нарушителей ПДД, в том числе выявлены свыше 1,2 тысячи нарушений ПДД, допущенных водителями общественного транспорта.

«Обследовано порядка 4 тысяч км аварийно-опасных участков автодорог, по результатам дополнительно установлены 644 дорожных знаков. В период ОПМ больше всего ДТП допущено в городах Алматы, Астана. Наибольшее число ДТП со смертельным исходом произошло в Актюбинской, Алматинской областях. В период ОПМ более 2 тысяч автомобилей водворены на штрафные стоянки», - сказала Актоты Боранова.

Ранее в МВД сообщили, что в этом году в стране произошло свыше 1 700 ДТП, в которых погибли более 200 человек.