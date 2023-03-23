Более 70 тысяч кубометров воды откачали из подтопленных домов и дворов в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области продолжаются работы по отводу талых вод из жилых домов и дворовых территорий. За сутки откачано 70500 куб.м талой воды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

В селе Кобда Кобдинского района привлеченными силами и средствами продолжаются работы по откачке воды из 13 жилых домов. Ранее эвакуированные 12 человек находятся в пунктах временной эвакуации, 79 человек – у родственников. 365 человек вернулись в свои дома. Ранее отогнанные сельскохозяйственные животные и птицы возвращены в подворья.

Ситуация находится на постоянном контроле.

В регионе в целях принятия оперативных мер в период весеннего паводка круглосуточно работает областной противопаводковый штаб.

Действует телефон «горячей линии», на который поступило 135 звонков информационного характера.

В период с 14 по 22 марта в Актюбинской области откачано 598 786 м3 воды, уложено 29 333 штуки мешкотары, перерыты траншеи для отвода воды на одном участке, проведены берегоукрепительные работы протяженностью 3600 м, завезено 15 286 м3 инертного материала, возведена временная дамба протяженностью 325 метров. Проложен водоотводной канал в реку Кобда протяжённостью1000 метров. Вывезен снег объемом 593 550 тыс. куб.м.

В целом, проведенные по Актюбинской области ранее до начала паводкового периода превентивные противопаводковые мероприятия по устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, способствовали уменьшению паводковых угроз.

Проводимые инженерные и другие работы также способствуют скорейшей стабилизации обстановки в наступивших сложных гидрометеорологических условиях, связанных с резким повышением температурного фона и резкого таяния снега при максимальных показателях промерзания грунта.

Противопаводковые мероприятия продолжаются.