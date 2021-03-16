Более 70 тысяч казахстанцев получили прививку от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинацию уязвимых групп населения планируют начать с апреля, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 февраля начата вакцинация против КВИ. Для проведение вакцинации на сегодня задействовано 347 прививочных пунктов, на сегодня привито 76 188 граждан. До конца марта ожидается дополнительная поставка 180 000 доз вакцины, со значительным увеличением объема поставок с апреля», - сказал .

Министр сообщил, что также с апреля планируется начать вакцинацию уязвимых групп населения (лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет и другие группы населения).

«С учетом, ежемесячного увеличения объемов поступающей вакцины акимам территорий необходимо предусмотреть развертывание дополнительных прививочных кабинетов с соблюдением условий хранения и транспортировки вакцины, обеспеченность подготовленными специалистами для расширения проведения вакцинации подлежащего населения. Достижение необходимого уровня охвата населения профилактическими прививками против КВИ позволит сформировать коллективный иммунитет и предотвратить распространение инфекции», - рассказал глава Минздрава.

Он добавил, что с учетом проводимых переговоров с производителями вакцин в Казахстане в текущем году с учетом поставки вакцины планируется поступление около 12 млн доз вакцин.



