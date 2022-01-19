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Более 70 тупкараганцев получили «Алтын белгі» за годы независимости

19 Января 2022 22:07
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Более 70 тупкараганцев получили «Алтын белгі» за годы независимости

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Нагрудный знак «Алтын белгі», присваиваемый выпускникам школы за отличную учебу, за годы независимости получили более 70 выпускников Тупкараганского района Мангистауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным пресс-службы акимата Тупкараганского района, на сегодня 71 отличник школ Тупкараганского района удостоен нагрудного знака «Алтын белгі», 6 выпускников удостоены нагрудного знака «Күміс медаль», 79 выпускников получили аттестат с отличием.

Выпускница школы-гимназии имени М. Абдыкаликова 1998 года Казиева Айгерим является обладательницей первого «Алтын белгі» в Мангистауской области.

«Школа-гимназия имени М. Абдыкаликова - одна из лучших школ нашего района . В школе учились 23 обладателя «Алтын белгі», 4 «серебряных медалиста», 14 обладателей «аттестата с отличием».

Также стоит отметить Акшукурскую школу-лицей, которая выпустила 24 обладателя знака «Алтын белгі». В целом, все школы района конкурентоспособны. Мы убеждены, что их потенциал в сфере образования и дальше будет расти с каждым днем», - отметила руководитель отдела образования Тупкараганского района Айбаршын Утесбаева.

Напомним, строительство восьми школ ведется в Мангистауской области.


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#Образование   #Мангистауская область   #30 лет Независимости  
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Автор:

Аружан Саптарова

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