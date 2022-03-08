Более 70 сотрудниц акмолинского ДУИС наградили к празднику

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В канун весеннего праздника в департаменте УИС по Акмолинской области прошло торжественное мероприятие, на котором были поощрены сотрудницы ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

Открыл праздничную встречу личного состава, поздравив его женскую половину с наступающим праздником, руководитель ведомства Кайрат Айдарбеков.

«Милые женщины, сотрудницы, уважаемые ветераны системы УИС, от себя лично и от всего мужского коллектива ДУИС по Акмолинской области поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта! В этот праздничный солнечный день благодарю каждую из вас за службу, которую вы несёте порой наравне с мужчинами, при этом успеваете заботиться о семье, воспитывать детей, поддерживать мужей и своих коллег-мужчин. Самые лучшие слова благодарности сегодня звучат в вашу честь! Хочу пожелать каждой крепкого здоровья, благополучия в семье, успехов на службе. Оставайтесь всегда такими же милыми, заботливыми, любите и будьте любимы!» - отметил руководитель.

В этот день приказом министра внутренних дел РК была награждена медалью «Қылмыстық - атқару жүйесін дамытуға қосқан үлесін үшін» старший оперуполномоченный оперативного отдела учреждения ЕЦ-166/25 Анар Алдабергенова, нагрудным знаком «Қылмыстық-атқару жүйесін үздігі» - главный специалист отдела по руководству службой пробации ДУИС Бибигуль Буланова и начальник отдела специального учета учреждения ЕЦ-166/23Рахима Досжанова. Несколько сотрудниц получили грамоты и благодарственные письма МВД РК. Приказом КУИС МВД РК были отмечены Алла Ермолович и Бибигуль Серикпаева.

Порядка семидесяти сотрудниц личного состава области, адмгосслужащих и вольнонаемных были поощрены правами начальника ДУИС по Акмолинской области.