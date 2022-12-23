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Более 70 школьных кабинетов комплексно оснастят в Карагандинской области в 2023 году

23 Декабря 2022, 03:00
Более 70 школьных кабинетов комплексно оснастят в Карагандинской области в 2023 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в следующем году модернизируют 20 школ. Комплексным оснащением охватят 72 кабинета физики, химии, биологии, робототехники и STEM-центры. Это позволит снизить долю устаревших кабинетов до 50%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказала главный педагог области Гульсум Кожахметова.

«Доля устаревших кабинетов в этом году снизилась с 62 до 56%. Это достигнуто за счет приобретения 51 предметного кабинета. В 2023 году планируется закупка еще 72 кабинетов, что позволит снизить долю устаревших кабинетов до 50 %», – отметила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

В рамках проекта «Читающая школа» предусмотрена модернизация школьных библиотек, которая включает укрепление материально-технической базы, системное обновление компьютерного парка, развитие цифровых технологий. В частности, создание IT-, Coworking-, STEM-центров, установку системы управления библиотечным фондом.

Также в следующем году капитальный ремонт сделают в 10 организациях образования.

В Сарани планируется открытие кабинета психолого-педагогической коррекции.

Для подвоза детей из отдаленных населенных пунктов закупят восемь дополнительных автобусов.

Всего в области до 2025 года планируется строительство 22 государственных школ.


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