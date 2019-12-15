Более 70 семей справили новоселье в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Накануне Дня независимости больше 70 семей справили новоселье в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новые квартиры, построенные по государственной программе «Нурлы жер», получили вкладчики Жилстройсбербанка. Это люди, которые смогли накопить 20 процентов от стоимости квартир, где квадратный метр жилья стоит 180 тысяч тенге. Дома построены в новом растущем микрорайоне Нурсая. Новоселье в однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартирах справили больше 70 семей. А всего по программе «Нурлы жер» в микрорайоне Нурсая возводятся 8 жилых домов по 72 квартиры каждый», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

По информации ведомства, ключи от квартир в этих домах получат и жители Атырау, стоявшие в очереди на государственное жилье в городском акимате.