Более 70 рейдов проведут в Астане по правилам поведения на водоемах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Скоро в Астане начнется купальный период. Каждый год представители акимата, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям напоминают о правилах поведения на водоемах. Особенно вопрос касается безопасности несовершеннолетних. По информации столичного управления образования, планируется провести более 70 рейдов в целях профилактики несчастных случаев среди несовершеннолетних в купальный период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя управления образования Астаны Серика Адылбаева, в Астане функционирует 96 государственных общеобразовательных школ. В целях профилактики несчастных случаев среди несовершеннолетних в купальный период на акватории города Астаны, совместно с сотрудниками ДЧС и ювенальной полиции на постоянной основе проводится разъяснительная работа среди родителей и детей. В июне текущего года совместно с сотрудниками ДЧС и ювенальной полиции планируется проведение более 70 рейдов.

«Разъяснительная работа будет сопровождаться раздачей наглядного материала, разработанного водно-спасательной службой ДЧС столицы, это порядка 1600 брошюр. Всего с начала текущего года организовано и проведено более 400 лекций по правилам поведения взрослых и детей на водоемах, на такие темы как «Правила поведения на водоемах», «Меры безопасности на водоемах», «Безопасное поведение на водоемах в различных условиях». Всего с начала учебного года выпущено 20 видов наглядной агитации по профилактике ДДТТ, тиражом более 3500 штук», - сообщил на брифинге в РСК Серик Адылбаев.

По его словам, разработано более 20 видеороликов, пропагандирующих безопасное поведение детей на дороге, с размещением и трансляцией на социальных страничках, на Led-мониторах в ТРЦ, в маршрутных автобусах, в том числе на летний период.

«Учебный год подходит к концу, приближаются каникулы. При школах и за городом будут работать лагеря, безопасность детей в которых будет обеспечена администрацией лагерей. Прошу с большой ответственностью относиться к безопасности своих детей, которые по тем или иным причинам будут отдыхать дома», - обратился Серик Адылбаев к родителям.

Ранее сообщалось о том, что для более 88 тысяч детей будут организованы пришкольные лагеря в Астане.