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Более 70  профилактических спусков снежных лавин произвели в РК

3 Февраля 2023, 16:40
Более 70  профилактических спусков снежных лавин произвели в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ведется контроль за лавиноопасной обстановкой. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этот зимний период уже зарегистрировано 57 самопроизвольных сходов снежной лавины объемом массы свыше 55 тысяч кубических метров», - сказал Ибрагим Кульшимбаев.

Спикер добавил, что в целях обеспечения безопасности населения ГУ «Казселезащита» проведены 74 профилактических спуска снежных лавин общим объемом снежной массы 250 тысяч кубических метров (Алматы - 7, Алматинская область - 13, ВКО - 54).

«Жертв и пострадавших нет. Для оценки обстановки с лавинами организована служба наблюдения и оповещения. Защита горных районов города Алматы и Восточно-Казахстанской области обеспечивается снегозадерживающими щитами, их около двух тысяч», - добавил Ибрагим Кульшимбаев.

На участках выставляются информационные и предупреждающие щиты, проводятся наземные обследования. Для своевременного реагирования на самопроизвольные сходы и профилактические спуски снежных лавин подготовлены 12 формирований численностью 112 человек и 56 единиц техники.


Фото из открытых источников

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