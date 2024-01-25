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    13:26, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Более 70% продуктов детского питания в РК запрещены ВОЗ – депутат

    детское питание
    Фото: freepik.com

    Депутат Сената Бибигуль Жексенбай выразила обеспокоенность в связи с тем, что рынок заполнен продуктами, которые могут быть опасны для жизни, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Такие продукты питания и товары завозятся в страну тоннами. Самое страшное, что часть из них может производиться на улицах и в подвалах, а не на крупных заводах и фабриках, которые проверяются государством и где строго соблюдают безопасность пищевых продуктов. Согласно законодательству нашей страны, импортный товар должен содержать информацию о производителе, составе и сроке годности на казахском и русском языках. Однако соблюдаются ли такие требования недорогими и нездоровыми продуктами, привлекающими внимание в магазинах и на рынках? - спросила Бибигуль Жексенбай в своем депзапросе.

    Депутат также обратила внимание на тот факт, что 72% продуктов питания, рекламируемых в стране для детей, как оказалось, относятся к продуктам, запрещенным Всемирной организацией здравоохранения.

    Для исправления ситуации, она предлагает запретить продажу «нездоровой пищи» в нашей стране, ужесточить контроль деятельности по стандартизации и сертификации, в частности, ввести ограничения по времени на рекламу таких продуктов, ввести «дополнительный налог на здравоохранение» на нездоровую пищу, сладкие и энергетические напитки и др.

    Теги:
    Дети Питание Общество Депутаты
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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