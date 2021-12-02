+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 8 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 70% полицейских, нуждающихся в жилье, получают специальные выплаты - МВД РК

2 Декабря 2021 14:50
Поделиться:
Более 70% полицейских, нуждающихся в жилье, получают специальные выплаты - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел не имеет собственного жилищного фонда, поэтому вопрос обеспечения нуждающихся в жилье сотрудников всегда стоял остро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Новости по теме
Дом подарили многодетной семье в Алматинской области
Министр внутренних дел наградил отличившихся безупречной службой полицейских Столичные кадеты посетили фотовыставку в МВД, посвященную Первому Президенту РК Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО

В 2014 году определенная категория сотрудников органов внутренних дел была наделена правами компенсационных выплат, предназначенных для найма (аренды) жилища. На первоначальном этапе этим правом обладали более шести тысяч полицейских – это оперативно-следственные и криминалистические подразделения.

В 2019 году перечень дополнен должностями патрульной полиции и участковыми инспекторами (в том числе по делам несовершеннолетних). Общее число сотрудников на тот момент составляло более 9 тысяч человек, сообщили в ведомстве.

«С 1 января текущего года список должностей, имеющих право на получение жилищных выплат, был дополнен помощниками участковых инспекторов полиции, сотрудниками специальных учреждений и конвойной службы, специализированных охранных и кинологических подразделений, медицинских подразделений и подразделений организации труда осужденных уголовно-исполнительной системы, дежурных частей и центров оперативного управления. Тем самым, число нуждающихся в жилье полицейских было увеличено еще на 8364 единицы. В настоящее время это количество возросло до 27,5 тысячи сотрудников», - рассказали в МВД РК.

Как известно, 1 апреля 2021 года Главой государства принят Закон, в соответствии с которым для сотрудников ОВД установлен механизм жилищных выплат по аналогии с военнослужащим, предусмотрена законодательная норма по сохранению выплат семьям сотрудников, погибших и получивших травмы при исполнении служебных обязанностей, т.е. в случае гибели сотрудника, его семья имеет возможность получать выплаты до полного погашения ипотечного займа.

В соответствии с утвержденными правилами, жилищные выплаты могут быть использованы на ипотечное кредитование, уплату взносов при долевом участии в строительстве, накопление выплат в виде жилищно-строительных сбережений, аренду с последующим выкупом и оплату за наем жилища.

«Вопросам социальной поддержки сотрудников всегда уделяется особое внимание со стороны руководства МВД. Улучшается материально-техническое обеспечение, повышается заработная плата и создаются жилищные условия. К примеру, с начального этапа обеспечения сотрудников жилищными льготами, их количество увеличилось более чем в 4 раза. В настоящее время более 70% нуждающихся в жилье сотрудников полиции обеспечены такими выплатами.

Вместе с тем задача министерства - не останавливаться на достигнутом и обеспечить этим правом всех сотрудников, независимо от категории должностей. Наряду с внесением изменений в действующее законодательство, ведется совместная работа с банками. Сейчас прорабатывается вопрос с Правлением «Отбасы банка» на предмет заключения двустороннего соглашения, которое позволит полицейским участвовать в специальных жилищных программах банка и получать жилье на выгодных для них условиях», – сообщил заместитель министра внутренних дел РК Мурат Баймукашев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Жилье   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Дом подарили многодетной семье в Алматинской области
Министр внутренних дел наградил отличившихся безупречной службой полицейских
Столичные кадеты посетили фотовыставку в МВД, посвященную Первому Президенту РК
Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
2 Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
3 День Первого Президента отметили в Атырау
4 753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
5 Парня и девушку сбили в Семее
6 Новогодних утренников в школах не будет – Минобразования РК
Читайте также
Столичные кадеты посетили фотовыставку в МВД, посвященную Первому Президенту РК
В День Первого Президента свыше 90 семей получили ключи от новых квартир в ВКО
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
День Первого Президента отметили в Атырау
753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Парня и девушку сбили в Семее
Новогодних утренников в школах не будет – Минобразования РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив