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    13:43, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 70 пациентов находятся в реанимации в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на улучшение общей эпиидемиологической ситуации, не снижается количество тяжелых пациентов с КВИ. Об этом сообщила и.о. управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Однако, хотела бы отметить, что не уменьшается количество пациентов, поступающих в стационары в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Так, на сегодня в отделении реанимации находятся 73 пациента, из них на аппаратах ИВЛ – 19», - сказала Алия Рустемова на брифинге в акимате.

    Она рассказала о возрастной градации тяжелых пациентов.

    «В основном это лица старше 60 лет - 70%, но есть и лица среднего возраста от 40 до 60 лет. При этом у всех имеются сопутствующие заболевания, которые осложняют течение болезни. Из них 80% занимались дома самолечением и не обращались к врачу», - заключила А. Рустемова.

    Ранее и.о. глава горздрава рассказала об эпидемиологической ситуации в городе. По ее словам, сегодня загруженность инфекционных коек составляет 37% против 63% в начале мая.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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