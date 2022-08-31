Более 70 несовершеннолетних пропали без вести с начала года в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 73 несовершеннолетних пропали без вести с начала года в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

29 августа в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 34-летней жительницы города. Женщина сообщила, что 16-летний сын около 4.00 ушел на работу, но вечером домой не вернулся. В этот же день в отдел полиции обратилась 45-летняя жительница города. Выяснилось, у нее пропал 17-летний сын. Последний раз парня видели на автостоянке, где он садился в салон легкового автомобиля. По словам родителей сыновья ранее не уходили. При этом у исчезнувших подростков оказались отключенными сотовые телефоны.

– С момента, как в полицию поступили сообщения, к месту проживания несовершеннолетних прибыли следственно-оперативные группы, в состав которых вошли участковые инспекторы полиции, сотрудники ювенальной полиции. Во все отделы полиции поступили ориентировки на пропавших ребят, – сообщил старший инспектор по особым поручениям ДП области Факизат Тультаева.

Кроме того, сообщения о пропавших детях поступили в WhatsApp-группу. В нее входят сотрудники ювенальной полиции, УИП, директоры общеобразовательных школ, завучи по воспитательной части, классные руководители. Благодаря оперативно принятым мерам полицейские к концу дня установили местонахождение подростков: 17-летнего подростка нашли в одном из поселков области Ұлытау, а 16-летний юноша никуда из Караганды не выезжал и находился в квартире знакомого. Все они возвращены родителям.

Всего с начала года в Карагандинской области без вести пропали 73 несовершеннолетних. Все они были найдены и переданы законным представителям – родителям, опекунам. Примечательна история 17-летней С. Ей было три годика, когда умерла мать. В 2013 году отца лишили родительских прав, и девочку определили в детский дом. Воспитатели характеризуют воспитанницу только с положительной стороны. Но девочку словно подменили, когда в прошлом году ее перевели в частное образовательное учреждение SOS Детская деревня Темиртау. С ноября 2021 года и по август 2022 года несовершеннолетняя восемь раз уходила из учреждения, хотя с ней сотрудники ювенальной полиции проводили профилактические беседы. Подросток обещала исправиться, но вновь исчезала. Сейчас поставлен вопрос о направлении несовершеннолетней в специальную школу для детей с девиантным поведением. – Причины ухода из дома разные. Некоторые дети склонны к бродяжничеству или руководствуются желанием вкусить свободу. Особенно после ссоры с родителями. На сегодняшний день 37 несовершеннолетних состоят на учете как безнадзорные и беспризорные. Но за все конечно отвечают родители. Так, 18 законных представителей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, более 40 – за нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей, – отмечает старший инспектор по особым поручениям.

46 подростков, ушедших из дома, - из благополучных семей, где, как правило, работают оба родителя. Взрослые все время заняты делами, и дети предоставлены сами себе. Чтобы избежать этого, в семье нужен положительный психологический климат, чтобы интересы ребенка были в центре внимания родителей, подчеркнула Факизат Тультаева.

Фото: polisia.kz