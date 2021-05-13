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    22:30, 12 Май 2021 | GMT +6

    Более 70 надписей рекламы наркотиков закрасили волонтеры в Костанае

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Это шестая масштабная акция по закрашиванию надписей с рекламой наркотиков, которую провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области совместно с волонтерами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В этот раз в акции приняли участие более 15 молодых людей, которые неравнодушны к этой проблеме и пропагандируют здоровый образ жизни.

    «В Костанайском в политехническом колледже группа парней активно работает и помогает полиции в профилактической работе с правонарушениями, связанными с наркотиками. Мы участвуем в подобных акциях. Я считаю, что личный пример показывает другим значимость этой проблемы для общества», - сказал студент Александр Елизаров.
    Как отмечают в полиции, наркосбытчики каждый раз придумывают все новые способы сбыта, среди них - надписи, которые рекламируют способ приобретения наркотических средств.
    «С начала года сотрудниками полиции выявлено два факта, по которым начаты досудебные расследования по статье 299-I УК РК «Пропаганда, незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов». Эта статья новая, начала свое действие с прошлого года. Максимальная мера наказания – до 6 лет лишения свободы. Под следствием находятся два фигуранта по этому делу. Они были задержаны в городе Костанае за рекламу наркотиков с поличным. Молодые люди наносили надписи на стенах жилых домов», - сообщила сотрудник управления по противодействию наркопреступности, майор полиции Айгуль Ерадилова.
    В рамках акции в этот раз были закрашены более 70 надписей. В полиции отмечают, что работа проводится на постоянной основе, а согласно статистике ведомства, с начала года из незаконного оборота изъято более 14 кг различных наркотических средств.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Костанайская область Борьба с преступностью Волонтёрство
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