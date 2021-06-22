Более 70 млн тенге возвращено в рамках защиты прав потребителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о проводимой работе в направлении защиты прав потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году рассмотрено более 20 тыс. жалоб казахстанцев. Возвращено около 250 млн тенге. К примеру, по инициированным исковым заявлениям на авиакомпанию Бек Эйр защищены права более 1,7 тыс. потребителей на общую сумму более 110 млн тенге», – напомнил Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

По его словам, с начала 2021 года рассмотрено более 6 тысяч обращений и возвращено потребителям более 70 млн тенге.

«Наибольшее число жалоб поступает на качество услуг в сферах транспорта, розничной торговли, бытовых и туристских услуг. В этой связи, для защиты и содействия экономическим интересам потребителей принят в 2020 году первый пакет поправок в Закон «О защите прав потребителей», – отметил министр.

В результате внедрен 3-ступенчатый механизм рассмотрения жалоб потребителей, «государственный» контроль и сформирован перечень правозащитников из числа профессионалов.

«Наряду с этим статус рассмотрения проблем потребителей повышен до Межведомственного совета при Правительстве», – заключил глава ведомства.



