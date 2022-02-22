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Более 70 млн тенге вложили в финансовую пирамиду жители Карагандинской области

22 Февраля 2022 15:07
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Более 70 млн тенге вложили в финансовую пирамиду жители Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности на территории городов Караганды и Темиртау финансовой пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

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«Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада.

Организаторы финпирамиды через социальную сеть Instagram, путем агитации рекламы якобы доходов других вкладчиков, привлекли денежные средства физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге.
В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком до двух месяцев. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на сегодняшний день жертвами финансовых пирамид оказались более 31 тысячи граждан в РК, которым причинен ущерб на сумму более 54 млрд тенге.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы   #Финансовая пирамида   #Мошенничество   #Караганда  
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