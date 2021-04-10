Более 70 марок гомополимеров и сополимеров будут выпускать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРОМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о запланированных к реализации проектах на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня на территории СЭЗ НИНТ зарегистрировано 10 участников, из них 1 проект введен в эксплуатацию (в 2015 году – ТОО «Полимер Продакшн» – проект по производству полимерной продукции), 3 проекта на стадии строительства и оставшиеся на стадии проектирования. По состоянию на 31 марта 2021 года общий прогресс реализации газохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год и стоимостью 2,6 млрд. долл. США составляет 84%. После запуска данного проекта будут выпускаться 76 марок гомополимеров и сополимеров, которые позволят обеспечить полностью внутреннюю потребность и экспорт», - сообщил в своем ответе на депутатский запрос Роман Скляр.

Также, по его словам, на завершающей стадии строительство производственной инфраструктуры СЭЗ НИНТ, в которую входят проекты по строительству газотурбинной электростанции, установки водоподготовки и очистки стоков, установки по производству технических газов.

«Следует отметить, что нефтегазохимические проекты являются капиталоемкими и технически сложными, что требует проведения определенных видов работ, в том числе по привлечению финансирования, обеспечению сырьем, получению лицензионной технологии, обеспечению соответствующими инфраструктурными объектами и сбыту готовой продукции. После проведения данных работ возможно проектирование и строительство данных заводов, которое занимает довольно длительное время», - отметил зампремьера.

«Наряду с этим, в соответствии с поручением Главы государства ведется работа по повышению эффективности деятельности СЭЗ НИНТ. Так, на сегодня рекомендовано на СЭЗ НИНТ применять кластерный подход, стимулирующий создание вокруг основных нефтегазохимических производств новых предприятий по переработке базовой продукции. В целом 1 бюджетный тенге, вложенный в инфраструктуру СЭЗ НИНТ, позволил привлечь примерно 4 тенге частных инвестиций», - заверил Р. Скляр.

С начала функционирования СЭЗ НИНТ по состоянию на 1 марта 2021 года:

- объем производства продукции составил около 22 млрд. тенге, в том числе объем экспорта – 15,3 млрд. тенге;

- общий объем вложенных инвестиций – порядка 830 млрд. тенге, в том числе частных инвестиций – 668 млрд. тенге, бюджетных инвестиций – 162 млрд. тенге;

- создано около 3,5 тысяч постоянных и временных рабочих мест.