+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 70% личного состава Вооруженных Сил Казахстана прошло ревакцинацию

9 Февраля 2022 11:30
Поделиться:
Более 70% личного состава Вооруженных Сил Казахстана прошло ревакцинацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В казахстанской армии продолжается ревакцинация от COVID-19. Прививку от коронавируса в Вооруженных Силах на сегодня получили 70,6 процентов военнослужащих и представителей гражданского персонала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Новости по теме
1,9 миллиона казахстанцев ревакцинировались от коронавируса
Сколько казахстанцев привились от коронавируса Более 330 тысяч подростков полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане Центр военной медицины Минобороны РК аккредитован по международным стандартам

Офицеры и военнослужащие по контракту проходят ревакцинацию в военных поликлиниках и городских лечебных учреждениях по месту прикрепления. Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений – в пунктах постоянной дислокации.

Кроме того, Главным военно-медицинским управлением организована работа выездных бригад. Они разворачивают прививочные кабинеты в медицинских подразделениях воинских частей. Это удобно для военнослужащих и гражданского персонала, которые могут пройти процедуру без отрыва от служебной деятельности.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Армия   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
Поделиться:
Новости по теме
1,9 миллиона казахстанцев ревакцинировались от коронавируса
Сколько казахстанцев привились от коронавируса
Более 330 тысяч подростков полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане
Центр военной медицины Минобороны РК аккредитован по международным стандартам
Популярное
1 Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
2 Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
3 Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
4 Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
5 Ситуацией в Мангистауской области обеспокоен Касым-Жомарт Токаев
6 Освободить малый бизнес от обязательных членских взносов поручил Касым-Жомарт Токаев
Читайте также
За сутки 21 человек скончался от коронавируса и пневмонии в РК
141 новый случай ковид-пневмонии выявлен в Казахстане
Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
Ситуацией в Мангистауской области обеспокоен Касым-Жомарт Токаев
Освободить малый бизнес от обязательных членских взносов поручил Касым-Жомарт Токаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив