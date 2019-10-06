Более 70 коррупционных правонарушений произошло с начала года в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области антикоррупционной службой с начала года зарегистрировано 112 уголовных правонарушений, из которых 74 являются коррупционными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции Данияра Турганбаева, по степени тяжести коррупционные преступления квалифицируются преимущественно в качестве тяжких и особо тяжких.

«Общий ущерб по оконченным уголовным делам составил 24,5 млн тенге. Наиболее распространенные коррупционные преступления - это факты взяточничества, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог. На сегодняшний день осуждено 36 лиц вынесены обвинительные приговора, из них 32 лица - осуждены к штрафам на сумму 361,2 млн тенге, 4 лица – к лишению свободы на срок от 2 до 5 лет, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и должности, уполномоченные на выполнение государственных функций», - рассказал глава антикоррупционного ведомства.

В качестве примера, Д.Турганбаев привел резонансное дело в отношении бывшего руководителя РГУ «Алматыжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Данное должностное лицо в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года неоднократно получал взятки в общей сумме 2 млн тенге от руководителя ТОО «Казахдорстрой» за общее покровительство по службе, выразившееся в лоббировании интересов путем согласовывания вносимых в ПСД изменений инертных материалов на более дешевые при строительстве дорог республиканского значения. Приговором Талдыкорганского горсуда он осужден по ст. 366 ч.2, 364 ч.1 УК РК к штрафу в размере 40,0 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», - отметил Д.Турганбаев.

Не менее резонансным в регионе стало уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области.

«Руководитель управления сельского хозяйства по Алматинской области являясь должностным лицом в октября 2018 года получил взятку в сумме 5,5 млн тенге от руководителя подрядной организации ТОО «УМР-3», являющегося депутатом маслихата Алматинской области, и его сына за общее покровительство в ходе осуществления подрядных работ на строительных объектах. Приговором Талдыкорганского городского суда осужден по ст.366 ч.2 УК РК к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - рассказал Д.Турганбаев.

В текущем году в государственные органы внесено 140 представлений о совершенных коррупционных правонарушениях государственными служащими, по результатам их рассмотрения, за непринятие мер по противодействию коррупции 36 должностных лиц привлечены к различным дисциплинарным взысканиям