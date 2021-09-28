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    18:42, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 70 кг наркотиков изъяли у сельчанина в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Свыше 70 кг наркотиков изъяли у сельчанина жамбылские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в 35 км от села Татти задержали в момент заготовки наркотических средств 55-летнего жителя Меркенского района.

    У него обнаружено 34 кг 860 грамм высушенной марихуаны и 43 кг 860 грамм каннабиса.

    Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Меркенского района, начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере».


    Теги:
    Борьба с наркотиками Жамбылская область Правоохранительные органы
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