Более 70 кг наркотиков изъяли у сельчанина в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Свыше 70 кг наркотиков изъяли у сельчанина жамбылские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в 35 км от села Татти задержали в момент заготовки наркотических средств 55-летнего жителя Меркенского района.

У него обнаружено 34 кг 860 грамм высушенной марихуаны и 43 кг 860 грамм каннабиса.

Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Меркенского района, начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере».