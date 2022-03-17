Более 70 кандидатов претендуют в члены Общественного совета Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Рабочая группа по формированию Общественного совета Мангистауской области с 14 марта проводит собеседование с кандидатами в члены Общественного совета. Впервые собеседование с кандидатами проходит в прямом эфире, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал депутат Мангистауского областного маслихата, член рабочей группы по определению качественного состава Общественного совета региона Аббат Урисбаев, всего подали заявки более 70 кандидатов. На сегодняшний день собеседование прошло с более чем 40 кандидатами.

Отмечается, что акцент делается на активных гражданах, которые смогут донести до власти многие проблемы, существующие внутри страны.

«Встречу с кандидатами в открытом формате, т. е. в прямом эфире, мы проводим впервые. В первую очередь обращаем внимание на такие вопросы, как активность кандидата в обществе, общий стаж работы, опыт в общественной жизни. Кроме того, приоритет отдается кандидатам, имеющим ученое звание, авторские проекты. Еще приветствуется участие в общественно полезных проектах с положительными результатами», - сказал Аббат Урисбаев.

Он также отметил, что при выборе кандидата обращается внимание на то, насколько тесно он взаимодействует с населением.

«В настоящее время на общественный совет возлагаются большие надежды. Избранные в совет должны работать совместно с соответствующими исполнительными органами, предоставляя властям предложения по решению проблем, волнующих общество. Наша позиция - открытость. Поэтому собеседование с кандидатами проходит в прямом эфире», - отметил Аббат Урисбаев.

Председатель филиала Международного общества «Қазақ тілі», член комиссии Нуржигит Хайруллаев добавил, что собеседование с кандидатами разделено на три дня.

«Кандидаты в течение 2 минут объясняют, почему они пришли в Общественный совет. Затем задается вопрос. Это необходимо для того, чтобы узнать точку зрения кандидатов и определить его цели. Еще внимание мы уделяем активности кандидатов в социальных сетях, а также их умение вести себя в любой среде. Все претенденты проходят собеседование один за другим», - пояснил Нуржигит Хайруллаев.