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Более 70 иностранцев привлекли к ответственности в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
10 Марта 2023, 03:33
Более 70 иностранцев привлекли к ответственности в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Усилить работу по выявлению нарушителей миграционного законодательства в приграничных районах поручил начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полицейском ведомстве прошло оперативное совещание по итогам работы за два месяца.

Начальник управления миграционной службы Талгат Абилов сообщил, что в конце февраля в регионе проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». За девять дней привлекли к ответственности 77 иностранцев за нарушение миграционного законодательства в части проезда и пребывания на территории РК.

«За нарушение законодательства в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства, привлекли к ответственности 87 казахстанцев. Еще семь - за незаконное привлечение иностранной рабочей силы», - проинформировал Т.Абилов.

За период проведения оперативно-профилактического мероприятия сокращены сроки временного пребывания 14 иностранцам.

«Необходимо усилить работу по выявлению нарушений по данной линии в приграничных районах области: Акжарском, Мамлютском и других», - поручил А.Кабдулдинов.


Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью  
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