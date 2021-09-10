Более 70 футбольных полей при школах модернизируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рассказал о реализации поручения Главы государства по развитию массового спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для этого кроме общегородской спортивной инфраструктуры развиваем потенциал пришкольных спортивных зон. В прошлом учебном году 2020-2021 гг. по ГЧП модернизировано 4 пришкольные спортплощадки. До конца текущего года завершим модернизацию спортивных объектов при 61 школе, где насчитываются 73 футбольных, 63 волейбольных и баскетбольных полей, а также воркаут-зоны и беговые дорожки», - отметил аким, подчеркнув при этом, что реализация поручения Главы государства о развитии массового спорта будет продолжена.

Как сообщалось ранее, в Алматы в новом учебном году в школы пошел 301 171 учащийся. В государственных школах обучаются 280 458 детей и подростков, в частных — 20 713. Почти на 3 тысячи возросло число первоклассников в государственных школах. В 1-х классах обучается 30 751 учащийся.