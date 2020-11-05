Более 70 фактов перевозки скота и мяса без документов выявили в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области с начала года выявлено 73 факта перевозки скота и мясной продукции без сопроводительных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Ежедневно полицейские области контролируют автомашины, перевозящие скот, на трассах республиканского значения и внутрирайонных дорогах.
«К примеру, 31 октября сотрудниками отдела полиции Егиндыкольского района в селе Бауманское была остановлена автомашина марки LADA 212114, в которой двое жителей Астраханского района перевозили корову в забойном виде. В ходе разбирательства выяснилось, что сопроводительных документов на перевозимый груз не имелось. Тем самым мужчины совершили административное правонарушение по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии» КоАП РК», - рассказали в ведомстве.
Для профилактики скотокрадства с начала 2020 года полицейские проверили около 3 тысяч автомашин, которые перевозили скот. За перевозку домашнего скота или мяса без соответствующих документов в отделы полиции доставлены 73 гражданина, на всех собранные материалы были направлены в ветеринарную службу для составления протокола по статье 406 КоАП.
Полицейские в очередной раз напомнили акмолинцам, что при перевозке скотопоголовья живьём необходимо иметь с собой ветеринарную справку формы №1 от ветеринарного врача сельского округа, откуда был вывезен скот, и ветеринарный паспорт или дубликат животного. При перевозке мясной продукции необходимо иметь справку № 2 от специалиста по ветеринарии сельского округа, откуда была приобретена мясная продукция, в которой указывается убойный цех, где был забит скот.
- Ремонт 139 школ завершился в Акмолинской области
- Сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и Беларусью в области миграции
- Переехать из других регионов стремятся казахстанцы в село Акмолинской области
- 26-летний рабочий попал под грунторез в Экибастузе
- Сальто на крыше многоэтажки: экстремальное видео для TikTok сняли пятиклассники в Актау
- Муляжи полицейских машин установили на дорогах в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана