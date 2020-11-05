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Более 70 фактов перевозки скота и мяса без документов выявили в Акмолинской области

5 Ноября 2020 11:05
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Более 70 фактов перевозки скота и мяса без документов выявили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области с начала года выявлено 73 факта перевозки скота и мясной продукции без сопроводительных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Ежедневно полицейские области контролируют автомашины, перевозящие скот, на трассах республиканского значения и внутрирайонных дорогах.

«К примеру, 31 октября сотрудниками отдела полиции Егиндыкольского района в селе Бауманское была остановлена автомашина марки LADA 212114, в которой двое жителей Астраханского района перевозили корову в забойном виде. В ходе разбирательства выяснилось, что сопроводительных документов на перевозимый груз не имелось. Тем самым мужчины совершили административное правонарушение по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии» КоАП РК», - рассказали в ведомстве.

Для профилактики скотокрадства с начала 2020 года полицейские проверили около 3 тысяч автомашин, которые перевозили скот. За перевозку домашнего скота или мяса без соответствующих документов в отделы полиции доставлены 73 гражданина, на всех собранные материалы были направлены в ветеринарную службу для составления протокола по статье 406 КоАП.

Полицейские в очередной раз напомнили акмолинцам, что при перевозке скотопоголовья живьём необходимо иметь с собой ветеринарную справку формы №1 от ветеринарного врача сельского округа, откуда был вывезен скот, и ветеринарный паспорт или дубликат животного. При перевозке мясной продукции необходимо иметь справку № 2 от специалиста по ветеринарии сельского округа, откуда была приобретена мясная продукция, в которой указывается убойный цех, где был забит скот.


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#Акмолинская область   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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