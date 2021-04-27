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    19:24, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 70% экибастузских полицейских получили вакцину от КВИ

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре 70% личного состава управления полиции города Экибастуз получили вакцину от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, в Павлодаре продолжается вакцинация стражей порядка.

    «Уже 70% личного состава управления полиции города Экибастуз - в числе привитых. Полицейские несут службу на постоянной основе; деятельность полиции не прекращается ни на минуту, поэтому вакцинация для полицейских - это исключение риска заражения, безопасность членов их семей», - заявил заместитель начальника управления полиции города Экибастуз Павлодарской области полиции Даулет Искаков.

    Напомним, первая партия вакцины казахстанского производства «QazVac» в количестве свыше 6 тысяч доз поступила на склады управления общественного здравоохранения столицы. Поставка первой партии отечественной вакцины на хабы Единого дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз осуществлена 23 апреля. Из них 6 000 доз получат Нур-Султан и Алматы, по 4 000 доз – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступит по две тысячи доз.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Правоохранительные органы Минздрав РК Павлодарская область
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