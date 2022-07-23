23 Июля 2022 14:02

Более 70 детсадов откроют в Алматы до конца 2022 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Алматы функционируют 866 дошкольные организации с общим охватом 75 504 детей, в том числе государственных 192 (39 007 детей), частных 674 (36 497 детей). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования Алматы.

«Основной проблемой в сфере дошкольного образования города является дефицит мест в детских садах. На сегодняшний день в очереди стоят более 43 тыс. детей от 1 до 6 лет», - сообщил на брифинге региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления образования города Алматы Кайрат Жуманов.

Охват детей от 2 до 6 лет составляет 71, 4 % (71 857), от 3 до 6 лет – 91,6 % (60 908).

«Охват дошкольным воспитанием и обучением детей от 3 до 6 лет планируется довести до 100 % к 2025 году», - проинформировал спикер.

Замруководителя городского управления образования озвучил сведения по размещению государственного образовательного заказа. Он размещен в 573 частных детских садах на 35 698 мест. Сумма госзаказа на одного ребенка в 2022 году составляет 41 197 тенге, родительская оплата 20 500 тенге.

«Местные исполнительные органы стремятся увеличить охват детей дошкольным образованием и воспитанием, поэтому уже в этом году планируется открытие двух государственных садов на 560 мест и открытие 69 новых частных садов на 6 000 мест», - сообщил Кайрат Жуманов.

С начала текущего года в мегаполисе открыты 54 частных дошкольных организаций на 3 316 мест (в Алатауском районе - 9 на 570 мест, в Алмалинском районе - 3 на 225 мест, в Ауэзовском районе - 9 на 671 мест, в Бостандыкском районе - 12 на 706 мест, в Жетысуском районе - 1 на 45 мест, в Медеуском районе - 7 на 357 мест, в Наурызбайском районе - 7 на 400 мест, в Турксибском районе - 6 на 342 мест).

В ходе брифинга Кайрат Жуманов рассказал о ваучерной системе финансирования, которая предполагает, что «деньги следуют за ребёнком».

«На сегодняшний день по ваучерной системе финансирования в дошкольных организациях не утверждены нормативно-правовые акты. Апробация ваучерной системы финансирования дошкольных организаций проводится в городе Нур-Султан, которая продлится до конца года», - проинформировал замруководителя управления образования г. Алматы.