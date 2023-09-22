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    09:55, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 70 детей отравились в Узбекистане

    скорая помощь
    Фото: Шагырбаев Максат/МИА "Казинформ"

    Воспитанники 9 детсадов и 2 школ в Чустском районе Наманганской области — более 70 детей — попали в больницы с отравлением. Чем именно, официальные госорганы Узбекистана не уточняют. В соцсетях пишут, что это могли быть препараты йода, передает со ссылкой на gazeta.uz МИА «Казинформ».

    Первыми о массовом отравлении начали сообщать пользователи социальных сетей. Родители сообщают, что детям давали препарат йода - с этой недели в Узбекистане запустили еженедельную программу.

    Telegram-канал Namanganliklar.uz опубликовал заявление управления здравоохранения области, в котором говорится, что 21 сентября с 16:00 в районное медицинское объединение поступил 71 ребёнок. У них наблюдались такие симптомы, как повышение температуры тела, у некоторых — боль в животе, диарея и рвота.

    Управление оперативно создало рабочую группу и начало расследование.

    Предполагаемая причина недомогания не уточняется. В сообщении управления говорится, что версия об отравлении препаратом йода проверяется. Детям давали антиструмин и йодомарин (первый препарат противопоказан детям до 12 дет).

    Министерство здравоохранения Узбекистана выпустило заявление, в котором подтверждается массовое отравление детей в Чусте, но не говорится о возможных причинах и не указывается число пострадавших.

    Теги:
    Узбекистан Мировые новости Происшествия
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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