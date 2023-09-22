Более 70 детей отравились в Узбекистане

Воспитанники 9 детсадов и 2 школ в Чустском районе Наманганской области — более 70 детей — попали в больницы с отравлением. Чем именно, официальные госорганы Узбекистана не уточняют. В соцсетях пишут, что это могли быть препараты йода, передает со ссылкой на gazeta.uz МИА «Казинформ».

Первыми о массовом отравлении начали сообщать пользователи социальных сетей. Родители сообщают, что детям давали препарат йода - с этой недели в Узбекистане запустили еженедельную программу.

Telegram-канал Namanganliklar.uz опубликовал заявление управления здравоохранения области, в котором говорится, что 21 сентября с 16:00 в районное медицинское объединение поступил 71 ребёнок. У них наблюдались такие симптомы, как повышение температуры тела, у некоторых — боль в животе, диарея и рвота.

Управление оперативно создало рабочую группу и начало расследование.

Предполагаемая причина недомогания не уточняется. В сообщении управления говорится, что версия об отравлении препаратом йода проверяется. Детям давали антиструмин и йодомарин (первый препарат противопоказан детям до 12 дет).

Министерство здравоохранения Узбекистана выпустило заявление, в котором подтверждается массовое отравление детей в Чусте, но не говорится о возможных причинах и не указывается число пострадавших.