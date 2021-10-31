Более 70 деревьев посадил темиртауский школьник этой осенью

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Двенадцатилетний экоактивист Андрей Плотников из Темиртау только осенью этого года посадил 73 дерева. Ученик общеобразовательной школы №16 – инициативный участник экологического общественного объединения «Отражение», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя объединения Елены Варгановой, Андрей – пример для подражания. Мальчика поддерживает его семья.

«Андрей посещает все экологические акции, которые проходят в нашем городе. Живо интересуется всем и предлагает свою помощь. Два года назад он со своим дедушкой привез 30 сеянцев сосны. Половина из них прижилась. Этой осенью Андрей принес желуди и 20 сеянцев дуба. Посадил сам. Мы вместе будем ухаживать за деревьями и наблюдать. Огромная благодарность семье Плотниковых за поддержку и воспитание своих детей», – говорит она.

Андрей привлекает к экологической жизни города младшего брата Артема и всех своих одноклассников. Проводит мастер-классы, в том числе по маркировке пластика. Мальчик также участвовал в акции по очистке побережья Нуры.

«Я занимаюсь проблемами экологии уже два года. Хочу внести свой вклад, чтобы мир вокруг был чище, чтобы люди не портили природу. Деревья нам нужны для чистого воздуха, поэтому мне нравится их сажать. В будущем хочу стать экологом», – поделился Андрей.



