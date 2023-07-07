Более 70 человек пострадали в столкновении автобусов в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Несколько десятков человек получили ранения в результате столкновения автобуса в Нью-Йорке в ночь на четверг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Крупная авария произошла на Первой авеню и 23-й улице в Манхэттене, где столкнулись двухэтажный туристический автобус и автобус MTA.

По словам заместителя начальника 1-го отделения скорой помощи Пола Хоппера, 36 человек были госпитализированы, а 35 получили помощь на месте. По словам Хоппера, ни одна из травм не была признана опасной для жизни - это порезы, царапины, травмы головы и шеи, переломы. Водитель туристического автобуса был также доставлен в больницу для осмотра.

Заместитель начальника Пожарного департамента Нью-Йорка Кевин Мерфи сказал, что спасатели на месте ДТП установили несколько лестниц и использовали веревки, чтобы спустить некоторых раненых из-за повреждения выходов.