Более 70 человек погибли в результате наводнений в Индонезии

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ – Индонезийские власти заявили, что более 70 человек погибли в результате внезапных наводнений и оползней, обрушившихся в воскресенье на восточную Индонезию и соседний Восточный Тимор, и предупредили, что число жертв может возрасти. 42 человека все еще числятся пропавшими без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Guardian.

Проливной дождь вызвал хаос и разрушения на островах, простирающихся от острова Флорес в Индонезии до Восточного Тимора, небольшого государства к востоку от Индонезийского архипелага.

Сообщается, что 11 человек погибли в результате наводнения в столице Восточного Тимора, Дили.

Власти предупредили, что число погибших и раненых все еще может увеличиться. В округе Восточный Флорес погибли 60 человек, большинство из них из села Леманеле. Эти данные пока не получили официального подтверждения.

Пострадавшие были эвакуированы в соседние села.

В воскресенье еще два человека погибли в результате крупного наводнения в городе Бима в соседней провинции Западная Нуса-Тенгара, сообщает агентство по стихийным бедствиям.

Плотины в четырех районах также вышли из строя, затопив почти 10 000 домов в Биме после ливня, который шел 9 часов подряд.

Сезонные дожди часто вызывают внезапные наводнения и смертельные оползни на Индонезийском архипелаге. В январе произошло внезапное наводнение в индонезийском городе Сумеданг, Западная Ява, в результате которого погибли 40 человек. В сентябре прошлого года не менее 11 человек погибли в результате оползней на Борнео.

Агентство по чрезвычайным ситуациям страны подсчитало, что 125 миллионов индонезийцев - почти половина населения страны - живут в районах, подверженных риску оползней. По словам экологов, стихийные бедствия часто вызваны вырубкой лесов.

Напомним, в феврале более 1300 жителей индонезийской столицы были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Из берегов вышли сразу несколько рек.