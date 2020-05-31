Более 70% больных коронавирусом в ЗКО не имеют симптомов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В связи с тем, что большинство больных коронавирусом в регионе имеют бессимптомное течение болезни, изменен алгоритм их лечения – бессимптомные случаи будут наблюдать на дому, то есть такие больные будут на домашнем карантине до излечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно последнему распоряжению министра здравоохранения Елжана Биртанова, Казахстан меняет протоколы лечения больных коронавирусной инфекцией и легкие случаи будут направлять на домашний карантин. Больных COVID-19 без симптомов госпитализировать не будут, они будут на домашнем карантине под наблюдением медработников», – сказал заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев.

По состоянию на 30 мая 2020 года на территории Западно-Казахстанской области зарегистрирован 621 случай КВИ, показатель заболеваемости составил 94,6 на 100 тысяч населения, среди детей до 14 лет зарегистрированы 33 случая. Из общего количества заболевших в Акжаикском районе - 5 случаев, Бурлинском - 9 случаев, Жангалинском - 2, Жанибекском - 9, Байтереке – 8, Сырымском – 6, Таскалинском - 25, Теректинском – 16, Чингирлауском -1, на город Уральск приходится 540 заболевших.

За прошедшие сутки заболел еще 41 человек в регионе. Из них 3 случая завозные с России, 16 больных КВИ приехали с Атырауской области с месторождения Тенгиз, 3 случая выявили при обследовании жителей с профилактической целью, 19 человек заболели вследствие близкого контакта с ранее заболевшими. Из общего количества заболевших 494 жителя ЗКО, 97 человек из других регионов РК. Половина заболевших прибыла из России, Атырауской области, по одному человеку из Германии и Беларуси.

Всего контактных по 148 очагам 1845 человек, из них 1143 случая зарегистрированы как близкий контакт, 702 человека – потенциальный контакт. 285 человек уже выздоровели и выписаны домой. В стационарах получают лечение 350 человек, на домашнем карантине находятся 1278 человек.