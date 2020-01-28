Более 70 автомашин скопилось под экибастузским посёлком Шидерты

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области полиция из-за плохой погоды создала дополнительный пост, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением погодных условий в виде усиления ветра и обильными осадками имеются большие перемёты на дорогах по направлению Павлодар-Караганда, Павлодар-Нур-Султан. Сотрудниками местной полицейской службы (МПС - Казинформ) Павлодарской области на месте создан пост на развилке по направлению Павлодар-Караганда, Павлодар-Нур-Султан в населённом пункте посёлка Шидерты, вследствие чего у придорожного кафе «Сарухан», в гостинице «Акжол» имеется большое скопление техники: 61 единица грузовой техники, 91 человек, десять единиц легковой техники, 30 человек», - сообщили журналистам в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Водители и пассажиры размещены в придорожном кафе «Сарухан» и в гостинице «Акжол».

«В посёлке Шидерты размещены два поста; на месте осуществляют дежурство две единицы техники, четыре человека личного состава МПС ДП Павлодарской области. На месте находятся 61 грузовой, десять легковых автомобилей, один автобус - общем 123 человека», - добавили в ДЧС.

АО «КазАвтоЖол» очищает дороги в сторону Акмолинской области, задействовав пять единиц техники и шесть человек«, - рассказали спасатели.

Продолжается работа по очистке дорог.