Более 70,4 млн тенге выделили на подготовку к школе нуждающимся семьям в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области более девяти тысяч детей проживают в семьях с низким уровнем дохода, в том числе более 2,8 тысячи являются получателями адресной социальной помощи. Об этом сообщила руководитель управления образования Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Г. Каримовой, на приобретение школьной формы и канцелярских товаров для этой категории предусмотрено более 70,4 млн тенге.

«Для предотвращения неявки учащихся из социально-уязвимых слоев населения в настоящее время идет акция «Дорога в школу». Ежедневно поступают заявления от родителей и законных представителей об оказании помощи в приобретении школьной формы, обуви. Сейчас оказана материальная помощь 1 865 детям на сумму около 38 млн тенге, в том числе 474 детям за счет спонсорских средств», - отчиталась Г. Каримова.

Аким области Кумар Аксакалов призвал неравнодушных жителей региона, предпринимателей присоединиться к акции.

«Государство направляет значительные средства на развитие инфраструктуры и создание благоприятных условий для обучения. Нужна поддержка сельхозтоваропроизводителей, неравнодушных людей, предпринимателей. Все могут присоединиться к акции «Дорога в школу». Прошу предпринимателей помочь детям из малообеспеченных семей», - сказал К. Аксакалов.



