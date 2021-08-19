Более 70,4 млн тенге выделили на подготовку к школе нуждающимся семьям в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области более девяти тысяч детей проживают в семьях с низким уровнем дохода, в том числе более 2,8 тысячи являются получателями адресной социальной помощи. Об этом сообщила руководитель управления образования Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации Г. Каримовой, на приобретение школьной формы и канцелярских товаров для этой категории предусмотрено более 70,4 млн тенге.
«Для предотвращения неявки учащихся из социально-уязвимых слоев населения в настоящее время идет акция «Дорога в школу». Ежедневно поступают заявления от родителей и законных представителей об оказании помощи в приобретении школьной формы, обуви. Сейчас оказана материальная помощь 1 865 детям на сумму около 38 млн тенге, в том числе 474 детям за счет спонсорских средств», - отчиталась Г. Каримова.
Аким области Кумар Аксакалов призвал неравнодушных жителей региона, предпринимателей присоединиться к акции.
«Государство направляет значительные средства на развитие инфраструктуры и создание благоприятных условий для обучения. Нужна поддержка сельхозтоваропроизводителей, неравнодушных людей, предпринимателей. Все могут присоединиться к акции «Дорога в школу». Прошу предпринимателей помочь детям из малообеспеченных семей», - сказал К. Аксакалов.
- В Казахстане будет внедрен рейтинг ректоров вузов
- Репозиторий учебных работ появится в Казахстане
- Акция #MaxVax: Студенческую молодёжь Карагандинской области призывают вакцинироваться
- Главврач больницы СКО: в стационаре на одного вакцинированного - 10 непривитых
- Мониторинг образовательных достижений учеников внедрят в Казахстане
- Казахстанским колледжам предоставили академическую свободу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана