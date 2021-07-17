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    19:29, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Более 7 тысяч жамбылцев получили прививку за сутки

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области продолжается процесс вакцинации населения, передает корреспондент МИА» Казинформ».

    Как сообщили в областном управлении здравоохранения, по области только за сутки 14 июля вакцинировались от КВИ 7 662 человека, в том числе 4 661 лицо получили первый тур прививки.

    «С нарастанием, по состоянию на 14 июля, всего однократно привито 251 277 человек, в том числе 17 662 медработника, 32 730 работников сферы образования, 18 594 сотрудника силовых структур, 5 914 госслужащих, 7 631 студент, 552 сотрудника социальных учреждений, 28 955 лиц с хроническими заболеваниями и 139 239 других лиц. Из числа 251 277 однократно привитых лиц 133 066 получили второй тур вакцин», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

    Реакции и осложнения после прививок у вакцинированных людей отсутствуют, отмечают в ведомстве.

    Напомним, что с 1 февраля в первую очередь были вакцинированы медицинские работники, работники организаций образования, специалисты силовых структур, военнослужащие, студенты, работники социальных учреждений, государственные служащие, лица с хроническими заболеваниями. С начала февраля в Жамбылскую область начала поступать отечественная вакцина QazVac. В мае начались поставки 60 тысяч доз вакцины Hayt-Vax, произведенной фармацевтической промышленностью ОАЭ и китайской компанией «Синофарм». На днях был достигнут рубеж в 200 тысяч вакцинированных жителей региона. 83-летняя Орынша Елшибаева стала 200-тысячной вакцинировавшейся жительницей Жамбылской области.

    Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев отметил, что планируется охватить вакцинацией 582 тысячи жамбылцев более чем миллионного населения региона. Иммунизация против коронавируса в Жамбылской области продлится до конца 2021 года


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Жамбылская область
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