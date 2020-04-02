Более 7 тысяч проектов включены в новую Дорожную карту занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о новой Дорожной карте занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сегодняшних условиях одной из основных задач среди всех мер, принимаемых Правительством, является занятость населения. Основным средством будет новая Дорожная карта занятости. На ее реализацию предусмотрен 1 трлн тенге. По вашему поручению акимами проведена работа по отбору проектов, входящих в Дорожную карту. В результате, по предварительным данным, в Дорожную карту включены более 7 тысяч проектов, в том числе более 300 перспективных проектов, проекты, создающие постоянные рабочие места, проекты, которые в перспективе станут социальными инфраструктурными объектами регионов», - сказал Биржан Нурымбетов на заседании Правительства.

По его словам, в данных проектах будут созданы 242 тысяч рабочих мест.

«Заработная плата работников составит не ниже 85 тысяч тенге. По требованиям и условиям Дорожной карты, не менее 90% привлекаемых в проекты производителей работ и услуг должны быть отечественными. Не менее половины привлекаемых лиц должны быть направлены через центры занятости. Также приоритетом пользуется безработная молодежь. По поручению Президента страны, в случае если молодежь из регионов, работающая в крупных городах и оставшаяся сегодня без работы, имеет желание вернуться в регионы и участвовать в Дорожной карте, при устройстве на работу они могут получить единовременную подъемную выплату в размере 85 тысяч тенге», - отметил министр.

Для этого, подчеркнул Б. Нурымбетов, местные исполнительные органы должны создать мобильные группы.

«При приеме безработных по Дорожной карте местные центры занятости, акиматы должны организовать применение электронных систем. Из проектов, реализуемых по Дорожной карте, 35% относится к объектам социальной сферы, 34% направлены на модернизацию инженерно-транспортной инфраструктуры, 14% способствуют решению жилищных-коммунальных вопросов и 17% обеспечат процветание населенных пунктов. В разрезе регионов представлены от 62 до 1695 проектов. Из них 12 являются крупными производственными проектами», - заключил глава ведомства.