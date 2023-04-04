Более 7 тысяч медработников не хватает в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обеспеченность Казахстана врачами сопоставима с показателями ЕС. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в системе здравоохранения работают 267 тысяч медицинских работников, в том числе более 78 тысяч врачей, 188,8 тысячи средних медицинских работников. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составляет 40,9, средними медицинскими работниками – 98,7, что сопоставимо с показателями стран ЕС. Потребность кадров системы здравоохранения составляет 7 621 единицу, из них врачей 3 916 единиц и средних медицинских работников – 3 705 единиц», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

По ее словам, в рамках поручения Главы государства по повышению престижа медицинской профессии Министерством здравоохранения проводится ряд мероприятий.

В частности:

В 2022 году охвачено мерами социальной поддержки: подъемными пособиями – 601, жильем – 384, иными мерами – 74;

Внедрение программ непрерывного интегрированного медицинского образования с 2023 года;

В рамках Послания Главы государства дополнительно планируется увеличение грантов в резидентуру с 2023 года на 70%;

Увеличение стипендии обучающимся в медвузах ежегодно на 15-20%;

Усиление работы по привлечению и закреплению молодых и вновь пребывающих специалистов;

Повышение заработной платы врача на 30%, средних медицинских работников - на 20%

«Кроме этого, будут продолжены следующие мероприятия, такие как создание условий для непрерывного профессионального развития медицинских кадров, внедрение «института наставничества», МИО за счет собственных средств оказание дополнительных выплат подъемных пособий, осуществление строительства жилых домов и общежитий, предоставление арендного жилья и другие меры», - добавила министр.