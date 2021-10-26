Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Более 7 тысяч казахстанцев охвачено мерами Дорожной карты занятости

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Октября 2021, 10:48
Более 7 тысяч казахстанцев охвачено мерами Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов рассказал о реализации Дорожной карты занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается реализация Дорожной карты занятости. Всего на межведомственных комиссиях утвержден 241 проект. В настоящее время проектами Дорожной карты трудоустроено 7,7 тысячи человек, что составляет 68% от плана. 67% трудоустроенных граждан получили обязательные пенсионные взносы, остальные граждане находятся на полном контроле», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

По его словам, освоено 50% средств, выделенных на Дорожную карту.

«В Кызылординской области в рамках Дорожной карты запланировано девять проектов, в связи с поздним началом конкурсных процедур сейчас ведутся работы только по четырем проектам. Целевые трансферты из Нацфонда освоены только на 13,8%. Если при помощи проектов Дорожной карты в Алматинской области планируется трудоустроить 2,4 тысячи человек, то на сегодняшний день трудоустроено только 84 человека. В этой связи прошу поручить регионам усилить контроль за полнотой реализации Дорожной карты», - заключил министр.

Экономика   Занятость  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной