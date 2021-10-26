Более 7 тысяч казахстанцев охвачено мерами Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов рассказал о реализации Дорожной карты занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается реализация Дорожной карты занятости. Всего на межведомственных комиссиях утвержден 241 проект. В настоящее время проектами Дорожной карты трудоустроено 7,7 тысячи человек, что составляет 68% от плана. 67% трудоустроенных граждан получили обязательные пенсионные взносы, остальные граждане находятся на полном контроле», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

По его словам, освоено 50% средств, выделенных на Дорожную карту.

«В Кызылординской области в рамках Дорожной карты запланировано девять проектов, в связи с поздним началом конкурсных процедур сейчас ведутся работы только по четырем проектам. Целевые трансферты из Нацфонда освоены только на 13,8%. Если при помощи проектов Дорожной карты в Алматинской области планируется трудоустроить 2,4 тысячи человек, то на сегодняшний день трудоустроено только 84 человека. В этой связи прошу поручить регионам усилить контроль за полнотой реализации Дорожной карты», - заключил министр.