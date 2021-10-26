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Более 7 тысяч грантов выдано молодежи для реализации проектов – Минтруда

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Октября 2021, 10:37
Более 7 тысяч грантов выдано молодежи для реализации проектов – Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 7 тысяч грантов выдано молодежи для реализации проектов. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках поддержки предпринимателей в соответствии с предвыборной программой партии «Nur Otan» из предусмотренных для молодежи 10 тысяч грантов выдано 7,6 тысячи. Среди получателей микрокредитов и грантов было поддержано 3,2 тысячи стартап-инициатив. В рамках вновь принятого Национального проекта по развитию предпринимательства предполагается предоставление инструментов поддержки предпринимательства через онлайн портал по принципу одного окна», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

Кроме того, для определения экономической специализации районов будут разработаны 163 мастер-плана, государственные гранты и микрокредиты будут предоставляться по направлениям, предусмотренным в данном плане.

«Будет полностью автоматизирован процесс предоставления госгрантов, проведена оценка эффективности бизнес-плана. Это позволит исключить человеческий фактор при распределении госгрантов, значительно сократить сроки рассмотрения заявок на получение грантов. Также в рамках нацпроекта предусмотрены такие меры, как обучение основам предпринимательства до 2025 года 150 тысяч человек», - заключил министр.

Минтруда РК   Экономика   Занятость   Молодежь  
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