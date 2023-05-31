Более 7 тысяч детей отдохнут в летних лагерях в Карагандинской области в этом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Обеспечить безопасность детей во время летних каникул поручил аким Карагандинской области. Для этого в регионе предусмотрены различные мероприятия и акции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 июня каникулы начнутся для 172 тысяч школьников Карагандинской области. Усилить контроль за безопасностью несовершеннолетних во время летнего отдыха поручил аким региона Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании в акимате области.

«Летом дети много времени проводят на свежем воздухе. Необходимо обеспечить им максимально безопасные условия. Особое внимание нужно уделить вопросу безопасности на дорогах, водоёмах. Как можно больше детей привлекать к культурно-массовым мероприятиям, занять их в кружках и секциях, провести беседы с родителями о безопасности несовершеннолетних», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

С 1 июня каникулы начнутся для 172 тысяч школьников. Летним досугом и работой будут обеспечены около 150 тысяч несовершеннолетних. Из них более 7 тысяч детей направят в загородные оздоровительные лагеря, 500 учащихся из сельских школ отдохнут за счт средств фонда «Қазақстан халқына».

Также в регионе с 5 июня будут открыты пришкольные лагеря. Впервые в области они будут работать и на базе специальных школ-интернатов для 360 детей с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, в июне в регионе пройдут масштабные профилактические акции «Безопасное лето», «Безопасный аттракцион», «Безопасный лагерь», «Безопасная площадка».