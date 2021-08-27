Более 7 тысяч алматинцев получили второй компонент вакцины за сутки
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За 26 августа зарегистрирован 1 561 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1467 случаев с симптомами и 94 без симптомов.
«Выписано всего 633 человека, поступило – 578. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 5 765 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 469. На ИВЛ – 26, на неинвазивной ИВЛ – 196, High flow занято – 216 аппаратов», - сообщили в управлении.
На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 12 868 пациентов, с симптомами – 12 369 с легкой и средней степенью, без симптомов – 499.
За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 3 894 человека, вторым компонентом – 7 357 человек.
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