Более 7 тыс. лиц с инвалидностью трудоустроились с начала года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы более 2,2 тыс. лиц с инвалидностью трудоустроены на постоянные рабочие места и свыше 5 тыс. – на временные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

«Дополнительно к этому в рамках установленной квоты рабочих мест для лиц с инвалидностью в первом квартале текущего года по по направлению центров занятости населения работодатели приняли на работу 348 человек, имеющих инвалидность. Кроме того, в этом году для лиц с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата предусмотрено создание 71 специального рабочего места, с субсидированием затрат работодателей, связанных с их оснащением», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также Министерство совместно с Федерацией профсоюзов РК реализует социально важный проект «Народный контроль», который предусматривает привлечение в качестве «народных контролеров» людей с инвалидностью. На сегодняшний день в проекте задействованы 164 предприятия, где трудоустроен 521 работник.

В рамках проекта лиц с ограниченными возможностями принимают на работу в качестве операторов видеонаблюдения, они посменно следят за соблюдением требований безопасности и охраны труда на рабочих местах.

«При подборе кадров для участия в проекте предпочтение отдается работникам, которые оставили работу на предприятии по причине установления инвалидности (производственная травма, профзаболевание, по общему заболеванию). «Народных контролеров» оформляют в штат по трудовому договору со всеми полагающимися отчислениями и социальным пакетом в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Реализация проекта позволит обеспечить занятость населения в рамках установленной квоты рабочих мест для лиц с инвалидностью, что, в свою очередь, будет способствовать социальной адаптации людей с особыми потребностями», - отметили в ведомстве.

В понедельник, 27 июня, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью».

Согласно этому закону, теперь услуги частных нотариусов для людей с инвалидностью III группы будут бесплатными, так же, как и сейчас для I и II групп. Автобусные парки будут обязывать закупать определённое количество автобусов с пандусами для колясочников, а проводить экспертизу по установлению инвалидности можно будет заочно.

«Одной из наиболее ожидаемых новелл закона является возмещение 70% затрат на пребывание в санатории одного из законных представителей ребенка, в случае если он сопровождает ребенка с инвалидностью. Это важно для того, чтобы значительно уменьшить количество случаев, когда ребенок с инвалидностью не мог воспользоваться бесплатной путевкой в санаторий из-за того, что у сопровождающих не было денег на поездку вместе с ним», - сообщила ранее Акмарал Алназарова на пленарном заседании Сената.













Фото: agenciasdecomunicacion.org