Более 7 тыс. казахстанцев получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи
Более 7 тыс. казахстанцев получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря внедрению в пилотном режиме информационной системы «Цифровая карта семьи» (далее – ЦКС) с 1 сентября текущего года 36 тыс. человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались более 7 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.
В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить девять видов пособий и социальных выплат:
соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;
соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;
соцвыплату на случай потери работы;
соцвыплату по потере кормильца;
пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
пособие по инвалидности;
пособие многодетным семьям;
пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;
адресную социальную помощь.
«При установлении права на получение мер господдержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя
«Меры государственной поддержки в проактивном формате посредством ЦКС назначены уже более 7 тыс. граждан «, - сообщили ведомстве.
Как сообщалось ранее, Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.
«На сегодняшний день, на основе данных информационных систем госорганов, в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей», - отмечают в Министерстве.
Этапы реализации проекта:
- с 1 сентября текущего года предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и социальных выплат;
- с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;
- с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;
- с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.
Как подчеркнули в Минтруда, необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414 в целях исключения риска мошенничества.