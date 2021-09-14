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    10:05, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 7 трлн тенге поступило в бюджет в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о поступлениях в бюджет в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Показатели исполнения государственных финансов по итогам 8-ми месяцев текущего года сложились следующим образом. В государственный бюджет доходов поступило на сумму 7 трлн 139 млрд тенге, или план исполнен на 105,3%», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    По его словам, в республиканский бюджет доходов поступило на сумму 4,6 трлн тенге, или план исполнен на 100,7%.

    «План по доходам перевыполнен на 30 млрд тенге, из них налоги перевыполнены на 17 млрд тенге. Основные суммы перевыполнения по налогам приходятся на НДС на ТВП, НДПИ, КПН», - заключил министр.


    Теги:
    Правительство Президент Казахстана Экономика
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