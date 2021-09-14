Более 7 трлн тенге поступило в бюджет в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о поступлениях в бюджет в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Показатели исполнения государственных финансов по итогам 8-ми месяцев текущего года сложились следующим образом. В государственный бюджет доходов поступило на сумму 7 трлн 139 млрд тенге, или план исполнен на 105,3%», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, в республиканский бюджет доходов поступило на сумму 4,6 трлн тенге, или план исполнен на 100,7%.

«План по доходам перевыполнен на 30 млрд тенге, из них налоги перевыполнены на 17 млрд тенге. Основные суммы перевыполнения по налогам приходятся на НДС на ТВП, НДПИ, КПН», - заключил министр.