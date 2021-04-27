Более 7 млрд тенге взыскали в бюджет налоговики за два года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов рассказал о результатах работы налоговых органов в 2019-2020 гг., передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения полноты поступления налогов в бюджет налоговые органы наделены правом предъявлять в суды иски о признании недействительными сделок (пп.10) п.1 ст.19 Налогового кодекса). Аналогичное разъяснение содержится в нормативном постановлении Верховного Суда «О судебной практике применения налогового законодательства». Поэтому при наличии правовых оснований налоговые органы в целях обеспечения полноты и своевременности поступления налогов и платежей в бюджет вправе через суд требовать признания сделки недействительной», - сказал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он привел статистические данные.

«Если в 2018 году судебными органами удовлетворено 571 исковое заявление, то в 2019 году (в связи с переходом всех плательщиков НДС на обязательную выписку ЭСФ) этот показатель вырос в 3,5 раза и составил 1999 исков. Судебные органы после изучения и оценки всех представленных доказательств, как правило, признают требования налоговых органов обоснованными и выносят соответствующие решения. Это позволило взыскать в государственный бюджет за 2019-2020 годы налогов на сумму 7,2 млрд тенге», - перечислил зампремьера.

«Кроме того, применение Системы управления рисками помогло выявить в 2019-2020 годах 526 компаний, директора которых оказались не причастными к их созданию, после подачи исков государственная регистрация судами отменена. Таким образом, суды подтвердили обоснованность подозрений налоговых органов в противоправной деятельности данных налогоплательщиков. Это означает, что данные компании созданы для оформления фиктивных документов покупателям, которые использовали их для занижения налогов», - заключил А. Смаилов.

Ранее первый заместитель Премьер-Министра РК рассказал о механизме защиты предпринимателей при признании сделки недействительной.

